Criminosos fazem arrastão e levam ovos de Páscoa em bairro de Salvador (BA) Câmeras de segurança flagraram toda a ação Cidade Alerta BA|Do R7 15/04/2025 - 21h03 (Atualizado em 15/04/2025 - 21h03 )

Uma dupla de criminosos invadiu uma loja de chocolates no bairro do Cabula 6, em Salvador (BA), realizando um arrastão. As câmeras de segurança capturaram toda a ação, mostrando os assaltantes forçando a funcionária a fornecer sacolas para armazenar os produtos roubados. O incidente, que resultou em um prejuízo de milhares de reais, foi destaque no programa Cidade Alerta Bahia.