Criminosos trocam tiros com a polícia em Valença (BA) e deixam carro crivado com balas A Polícia Militar intensificou o policiamento na região Cidade Alerta BA|Do R7 18/07/2025 - 18h45 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h45 )

Em Valença (BA), bandidos trocaram tiros com a polícia, deixando um carro crivado de balas. O incidente ocorreu no bairro Bolívia, mas não há informações sobre presos, mortos ou feridos. A Polícia Militar intensificou o policiamento na região após buscas sem sucesso por suspeitos. A situação ainda é incerta quanto à natureza do confronto, se foi com policiais ou entre facções rivais.