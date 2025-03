Delegado é exonerado, após denúncia de desvio de fuzis Nilton Tormes perdeu o cargo, após investigação sobre sumiço de armas, joias e dinheiro em Lauro de Freitas, na Bahia Cidade Alerta BA|Do R7 27/03/2025 - 10h49 (Atualizado em 27/03/2025 - 10h49 ) twitter

O delegado Nilton Tormes foi exonerado do cargo de coordenador do Departamento de Polícia Metropolitana da Bahia, após denúncias de desvio de arsenal, incluindo quatorze fuzis.

A investigação, que está sob sigilo, foi iniciada após uma operação em Caji, Lauro de Freitas, onde foram apreendidos seis fuzis, mas a denúncia indicava a presença de pelo menos vinte armamentos. Além das armas, joias e dinheiro também desapareceram.

Tormes afirma estar surpreso com o inquérito e se compromete a colaborar com as investigações. A exoneração foi oficializada pelo Governador Jerônimo Rodrigues, mas o delegado continua na corporação em outra função.