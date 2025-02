Descarte de arraias prejudica pescadores do Bonfim (BA) Segundo eles, peixes mortos foram deixados por um caminhão dois dias antes Cidade Alerta BA|Do R7 06/02/2025 - 15h06 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h06 ) twitter

No último dia 05, carcaças de arraias mortas foram encontradas no píer da Marina do Bonfim, na Cidade Baixa, em Salvador (BA). De acordo com pescadores da região, um caminhão descartou os animais no local dois dias antes.

Um detalhe que chamou a atenção de quem presenciou a cena é que todas as arraias estavam sem a cabeça, o que corrobora com o argumento dos pescadores de que elas foram tratadas, por algum mercado ou algo do tipo e, posteriormente, descartadas na região por falta de condições de uso.