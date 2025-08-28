Detentos são alvo de operação no conjunto penal de Itabuna (BA)
A ação visou combater o crime organizado, realizar revistas e apreensões de materiais ilícitos
Uma operação integrada foi deflagrada no conjunto penal de Itabuna, Bahia, às 4 da manhã, envolvendo várias polícias especializadas e policiais penais. A ação visou combater o crime organizado, realizar revistas e apreensões de materiais ilícitos, além de transferir quatro detentos. A operação busca garantir ordem e disciplina no sistema penitenciário, com apoio aéreo e participação ativa das forças de segurança.