Detentos são alvo de operação no conjunto penal de Itabuna (BA) A ação visou combater o crime organizado, realizar revistas e apreensões de materiais ilícitos Cidade Alerta BA|Do R7 28/08/2025 - 20h26 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h26 )

Uma operação integrada foi deflagrada no conjunto penal de Itabuna, Bahia, às 4 da manhã, envolvendo várias polícias especializadas e policiais penais. A ação visou combater o crime organizado, realizar revistas e apreensões de materiais ilícitos, além de transferir quatro detentos. A operação busca garantir ordem e disciplina no sistema penitenciário, com apoio aéreo e participação ativa das forças de segurança.