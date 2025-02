Detran inicia fiscalização de trios que irão desfilar nos circuitos de Salvador (BA) Especialistas em engenharia legal e de veículos têm observado todos os itens da parte elétrica dos carros Cidade Alerta BA|Do R7 20/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 12h25 ) twitter

Começou a vistoria dos trios elétricos e carros de apoio que vão ser usados no Carnaval 2025 de Salvador (BA).

De acordo com o Departamento de Polícia Técnica, peritos especialistas em engenharia legal e em veículos têm observado a motorização, os pneumáticos, a suspensão, a comunicação do cavalo mecânico com a carroceria, além de vários outros itens da parte elétrica.