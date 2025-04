Dez crianças ficam feridas após teto de escola desabar na Ilha de Itaparica (BA) A comunidade permanece na expectativa por informações sobre o estado de saúde das crianças e as causas do desabamento Cidade Alerta BA|Do R7 15/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 15/04/2025 - 19h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incidente grave ocorreu na Ilha de Itaparica, na Bahia, onde o teto de uma escola municipal desabou, resultando em ferimentos em 10 crianças. A maioria sofreu ferimentos leves, mas a gravidade do evento levanta preocupações sobre a segurança estrutural das escolas públicas. A comunidade aguarda atualizações sobre o estado de saúde das crianças e as causas do desabamento.