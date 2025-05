Diretor de presídio sofre ataque de facção criminosa em Eunápolis (BA) As autoridades estão investigando a motivação do ataque Cidade Alerta BA|Do R7 20/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h03 ) twitter

Um ataque violento em Eunápolis (BA), direcionado ao diretor do presídio local, resultou em um intenso tiroteio que envolveu forças de segurança e deixou o motorista do diretor gravemente ferido. O incidente, orquestrado por uma facção criminosa, gerou pânico entre passageiros de um ônibus que passava pelo local. As autoridades estão investigando a motivação do ataque, que pode estar relacionado a uma retaliação contra a administração rígida do presídio.