Dois jovens são assassinados e nove pessoas ficam feridas após ataque em festa em Salvador (BA) A polícia investiga o caso, suspeitando de vingança por milicianos Cidade Alerta BA|Do R7 30/06/2025 - 19h05 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h05 )

Dois jovens de 19 anos foram mortos e nove pessoas ficaram feridas em um ataque no bairro Alto do Cabrito, Salvador (BA). O crime ocorreu durante uma festa clandestina, onde atiradores em uma caminhonete branca abriram fogo contra o grupo. A polícia investiga o caso, suspeitando de vingança por milicianos. As vítimas, sem envolvimento com o crime, estavam no lugar errado na hora errada, segundo moradores.