Duas mulheres são presas depois de roubarem quase R$ 6 mil em café em Salvador (BA) O caso levanta questões sobre o destino do produto furtado Cidade Alerta BA|Do R7 28/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 28/05/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas mulheres foram presas em Salvador (BA), suspeitas de roubar uma grande quantidade de café de um supermercado no bairro Uruguai. A carga, avaliada em quase R$ 6 mil, foi recuperada pela polícia. O caso levanta questões sobre o destino do café furtado, se seria para consumo próprio ou revenda. As mulheres aguardam audiência de custódia, enquanto o café será devolvido ao supermercado.