Durante reportagem ao vivo, homem tenta roubar farmácia e ameaça equipe em Salvador (BA) A situação foi acompanhada de perto, com ameaças ao vivo do suspeito, que alegou ser de uma facção Cidade Alerta BA|Do R7 13/05/2025 - 19h23 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h23 )

Durante uma cobertura ao vivo no bairro de Itapuã,em Salvador (BA) a equipe do Cidade Alerta registrou uma tentativa de furto em uma farmácia. O suspeito, conhecido na área, tentou roubar medicamentos, mas foi impedido pelos funcionários. A polícia foi acionada e está em busca do indivíduo, que já é conhecido por ações semelhantes na região. A gerente da farmácia confirmou que não é a primeira vez que ele tenta furtar o local. A situação foi acompanhada de perto, com ameaças ao vivo do suspeito, que alegou ser de uma facção. A polícia continua as buscas para localizar o suspeito.