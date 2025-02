Entregador tem moto roubada na porta da igreja em Itapuã (BA) Criminosos têm chantageado o casal pedindo R$ 1 mil para devolver a motocicleta Cidade Alerta BA|Do R7 13/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último dia 10, no bairro de Itapuã, em Salvador (BA), um entregador de comida teve a moto furtada enquanto estava na igreja com sua esposa.

Após o crime, os bandidos começaram a telefonar para a vítima exigindo R$1 mil para devolver a motocicleta.