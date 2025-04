Estudante universitário é executado com mais de 40 tiros em Salvador (BA) Tauã Lima Santos era barbeiro e cursava Artes na Universidade Federal da Bahia Cidade Alerta BA|Do R7 22/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 19h25 ) twitter

A polícia está investigando o trágico assassinato de Tauã Lima Santos, um estudante de artes da Universidade Federal da Bahia, ocorrido durante uma festa no Jardim Santo Inácio, em Salvador (BA). Tauã, de 26 anos, foi morto a tiros por homens armados que chegaram em um carro e abriram fogo indiscriminadamente no fim da tarde da última sexta-feira (18).

Amigos e familiares se reuniram para pedir justiça, destacando o caráter carismático e trabalhador de Tauã, que também era barbeiro e artista. O incidente gerou pânico entre os presentes, incluindo crianças e gestantes, e deixou a comunidade local em estado de medo e luto. A brutalidade do crime, com mais de 40 tiros disparados, chocou a todos e levantou preocupações sobre a segurança no bairro.