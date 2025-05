Ex-companheiro é suspeito de tentar matar mulher dentro de casa no interior da Bahia Suspeito foi preso em flagrante com a arma do crime Cidade Alerta BA|Do R7 06/05/2025 - 20h52 (Atualizado em 06/05/2025 - 20h52 ) twitter

Uma mulher foi gravemente ferida em uma tentativa de feminicídio no bairro Estação, em Conceição do Almeida (BA). O principal suspeito é seu ex-companheiro, que foi preso em flagrante pela polícia com a arma do crime, uma faca.

A vítima, que já estava separada do suspeito havia cerca de um ano, foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde permanece em estado grave. A Polícia Civil investiga a motivação do crime, enquanto a Justiça decidirá o futuro do suspeito.