Ex diretora e ex coordenador do conjunto penal são presos por facilitar fuga de 16 detentos Segundo a Polícia, ela tinha ligação com facção criminosa

