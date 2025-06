Ex-jogador do Vitória é preso em operação policial por tráfico de drogas Matheus Gonçalves foi preso durante uma operação policial em Mato Grosso do Sul Cidade Alerta BA|Do R7 18/06/2025 - 19h03 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h03 ) twitter

Matheus Gonçalves, ex-jogador do Vitória, foi preso durante uma operação policial em Mato Grosso do Sul. Gonçalves, conhecido por compartilhar mensagens bíblicas, foi detido com 180 quilos de maconha, acusado de tráfico de drogas e associação criminosa. O caso se soma a uma lista crescente de jogadores envolvidos em crimes.