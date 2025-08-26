Falso corretor é preso no interior baiano após raptar autista e sumir com casal de idosos Homem é acusado de sequestro e tentativa de homicídio na Paraíba Cidade Alerta BA|Do R7 26/08/2025 - 19h48 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h48 ) twitter

Aílton Albuquerque, conhecido como ‘falso corretor’, foi preso na Bahia após ser acusado de sequestro e tentativa de homicídio na Paraíba. Ele teria raptado um jovem autista e sumido com os pais do rapaz, que ainda não foram encontrados. Aílton usou documentos falsos para enganar a família e tentou fugir, mas foi capturado pela polícia rodoviária.