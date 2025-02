Família é feita refém por traficante no Subúrbio Ferroviário Após horas de negociação, o criminoso se entregou à polícia e as vítimas foram resgatadas em segurança Cidade Alerta BA|Do R7 28/02/2025 - 11h20 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h20 ) twitter

No Subúrbio Ferroviário, em Salvador (BA), uma família foi feita refém por um perigoso traficante conhecido como ‘Lágrima’. A Polícia Militar foi acionada e a negociação com o bandido foi conduzida pelo Major Daniel e sua equipe, que garantiram a segurança dos reféns e a rendição do criminoso.

Durante horas de negociação, o bandido expressou medo de ser morto, mas a polícia assegurou que ele seria levado à delegacia sem incidentes. O criminoso se entregou e a família foi resgatada em segurança.

O caso destacou a habilidade da PM da Bahia e a importância de manter criminosos perigosos fora da sociedade.