Feirante é agredida por vizinho após discussão sobre cigarro em Ilhéus (BA)

O agressor, incomodado com o barulho, atacou sem aviso e fugiu de moto com a esposa

Cidade Alerta BA|Do R7

Em Ilhéus (BA), uma feirante foi brutalmente agredida por seu vizinho após tentar comprar cigarro em uma vendinha local. A vítima, Lorrana Santana, sofreu socos no rosto, resultando em ferimentos graves e pontos. O agressor, incomodado com o barulho, atacou sem aviso e fugiu de moto com a esposa. Lorrana, ainda abalada, busca justiça enquanto se recupera dos ferimentos.

