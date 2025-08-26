Feirante é agredida por vizinho após discussão sobre cigarro em Ilhéus (BA) O agressor, incomodado com o barulho, atacou sem aviso e fugiu de moto com a esposa Cidade Alerta BA|Do R7 26/08/2025 - 19h56 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h56 ) twitter

Em Ilhéus (BA), uma feirante foi brutalmente agredida por seu vizinho após tentar comprar cigarro em uma vendinha local. A vítima, Lorrana Santana, sofreu socos no rosto, resultando em ferimentos graves e pontos. O agressor, incomodado com o barulho, atacou sem aviso e fugiu de moto com a esposa. Lorrana, ainda abalada, busca justiça enquanto se recupera dos ferimentos.