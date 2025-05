Festa de paredão acaba em briga de facção e dois adolescentes são baleados na Bahia Durante a festa, integrantes do Comando Vermelho dispararam vários tiros na área conhecida como território do BDM Cidade Alerta BA|Do R7 02/05/2025 - 19h34 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h34 ) twitter

Em Lauro de Freitas (BA), uma festa de paredão terminou com dois adolescentes baleados em um ataque de facção. A polícia foi acionada e a 81ª companhia foi enviada para a área, conhecida como território do BDM (Bonde do Maluco).

Durante a festa, integrantes do Comando Vermelho dispararam vários tiros, causando pânico na população local. Os adolescentes feridos foram levados ao hospital, um deles atingido no tórax, e seu estado de saúde ainda não foi confirmado.