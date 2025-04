Força Nacional chega ao extremo sul da Bahia para proteger comunidades indígenas Chegada visa preservar a ordem pública e dar segurança aos povos tradicionais Cidade Alerta BA|Do R7 29/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Força Nacional foi mobilizada para o extremo sul da Bahia para reforçar a segurança em territórios indígenas, especialmente nas terras Pataxó. A operação, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), visa preservar a ordem pública e proteger as comunidades tradicionais em meio a disputas territoriais e à presença de grupos criminosos.

As equipes já estão no local e se reuniram com representantes da Funai para definir estratégias operacionais e logísticas. O número de agentes não foi divulgado, mas a presença da Força Nacional é vista como um importante reforço para lidar com os conflitos que têm resultado em mortes de indígenas na região.