Força Nacional vai reforçar segurança no extremo sul da Bahia após conflitos A região é marcada por disputas territoriais entre fazendeiros e grupos indígenas Cidade Alerta BA|Do R7 17/04/2025 - 20h09 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h09 )

O Governo da Bahia confirmou a chegada da Força Nacional ao extremo sul do estado devido a conflitos e invasões de propriedades rurais. A medida, solicitada pelo governador Jerônimo Rodrigues e recomendada pelo Ministério da Justiça, visa garantir a paz e a ordem em uma região marcada por disputas territoriais entre fazendeiros e grupos indígenas. A ação será realizada em conjunto com a Polícia Federal e a Polícia Militar da Bahia, reforçando o policiamento local. A expectativa é que a presença da Força Nacional traga segurança para produtores rurais, incluindo agricultores familiares, que têm sofrido com as invasões.