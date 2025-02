Funcionários são soterrados em obra na cidade de Pojuca (BA) Segundo testemunhas, uma das vítimas teria saído em estado grave Cidade Alerta BA|Do R7 24/02/2025 - 12h10 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h10 ) twitter

Na manhã do último dia 21, um funcionário terceirizado ficou em estado grave, após ser soterrado junto com um colega de trabalho, durante uma obra de reforma e ampliação do Teatro Municipal da cidade de Pojuca, na região metropolitana de Salvador (BA).

O acidente teria acontecido no momento da instalação da rede de água pluvial. Os funcionários foram socorridos pelo SAMU e levados para o Hospital Municipal Carlito Silva. Segundo testemunhas, uma das vítimas teria saído em estado grave e teve que ser transferida para outro hospital.

Em nota, a Prefeitura de Pojuca informou que está apurando as circunstâncias do acidente em que dois funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela obra ficaram soterrados.