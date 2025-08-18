Logo R7.com
Golpista de caixa eletrônico é contido por populares momentos antes de fazer nova vítima

Criminoso também lesou idoso em Salvador (BA) recentemente

Cidade Alerta BA|Do R7

Um homem flagrado aplicando golpes em caixas eletrônicos foi preso em Riachão do Jacuípe (BA) após tentar enganar uma mulher em uma agência bancária. Apesar de ter sido contido por populares, ele foi liberado por falta de provas. O golpista já havia agido em Salvador, lesando um idoso em mais de R$ 6 mil. A polícia alerta para o aumento de 20% nos golpes em agências bancárias no país.

