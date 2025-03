Governador da Bahia faz balanço positivo do Carnaval 2025 Autoridades destacam sucesso, comemoram a segurança e a participação popular na festa Cidade Alerta BA|Do R7 05/03/2025 - 14h40 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, fizeram um balanço positivo do primeiro dia oficial de carnaval na cidade. O prefeito destacou melhorias nos serviços públicos, como trânsito, transporte, saúde e segurança, além de uma grande participação popular no circuito do Campo Grande.

Problemas pontuais, como um trio preso no viaduto e chuvas, foram mencionados, mas o dia foi considerado um sucesso. O governador celebrou a redução de violência e apreensões, com destaque para a única arma de fogo encontrada. Ambos ressaltaram a importância dos números positivos para o carnaval.