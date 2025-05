Homem acusado de estuprar sobrinha é preso novamente após juiz reverter decisão Suspeito havia sido liberado com tornozeleira eletrônica após audiência de custódia Cidade Alerta BA|Do R7 21/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h16 ) twitter

Um homem acusado de estuprar sua sobrinha com síndrome de Down foi inicialmente liberado com tornozeleira eletrônica após audiência de custódia em São Sebastião do Passé (BA). A decisão gerou protestos e pressão popular, levando o juiz a reverter a decisão e decretar a prisão preventiva do acusado.