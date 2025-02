Homem derruba estrutura do Forte São Diogo, no Porto da Barra O homem se desequilibrou, caiu do barranco e se segurou na corrente que segurava as pedras Cidade Alerta BA|Do R7 27/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h51 ) twitter

Nesta quarta-feira (26), parte da estrutura do Forte São Diogo, na praia Porto da Barra (BA), foi derrubada por um homem que se pendurou na corrente que isolava o paredão.

Câmeras de segurança registraram o momento do incidente, quando o homem se desequilibrou, caiu do barranco e se segurou na corrente que segurava as pedras. O peso do homem puxou uma das estruturas para baixo, o que provocou um efeito dominó e acabou derrubando todas as outras.

Por sorte, ninguém se machucou. O local foi isolado e a polícia acionada.