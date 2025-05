Homem é morto a tiros em Salvador (BA) após sair do trabalho A polícia investiga o caso, colhendo depoimentos de familiares e testemunhas para entender as circunstâncias do crime Cidade Alerta BA|Do R7 15/05/2025 - 19h20 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h20 ) twitter

Na capital baiana, um homem foi morto a tiros na Avenida Gal Costa, uma das vias mais perigosas de Salvador. Conhecido como Quadrado, Jailton foi emboscado após sair do trabalho para fazer compras. A polícia investiga o caso, colhendo depoimentos de familiares e testemunhas para entender as circunstâncias do crime. O delegado Marcival Lima destacou que, apesar dos relatos de que a vítima não tinha envolvimento com atividades ilícitas, investigações sobre antecedentes criminais estão em andamento. A brutalidade do crime, com cinco disparos em plena tarde, reforça a sensação de insegurança na região.