Homem é preso acusado de matar ex-presidiário em Feira de Santana (BA) A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, foi surpreendido por dois homens armados em sua casa Cidade Alerta BA|Do R7 14/05/2025 - 19h35 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h35 )

Osvaldo Santos Pinto, de 35 anos, foi assassinado a tiros em Feira de Santana (BA), em um crime que a Polícia Civil relaciona ao tráfico de drogas. O ex-presidiário, que usava tornozeleira eletrônica, foi surpreendido por dois homens armados em sua casa. A investigação, liderada pelo delegado Gustavo Coutinho, concluiu que o homicídio foi ordenado de dentro do presídio. O suspeito foi preso em sua residência, enquanto um adolescente também envolvido foi apreendido. O caso destaca a rápida ação da polícia e a ligação do crime com acertos de contas no tráfico local.