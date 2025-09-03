Homem é preso por cultivo ilegal de maconha em apartamento no Rio Vermelho A operação da Polícia Civil revelou que ele alegava uso medicinal, mas excedia o limite legal de 6 pés Cidade Alerta BA|Do R7 03/09/2025 - 20h28 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h28 ) twitter

Charles dos Santos, de 37 anos, foi preso em flagrante por cultivar 50 pés de maconha em um apartamento de luxo no Rio Vermelho, em Salvador (BA). A operação da Polícia Civil revelou que ele alegava uso medicinal, mas excedia o limite legal de 6 pés. A investigação apontou indícios de tráfico, com denúncias de vizinhos sobre o forte odor e movimentação suspeita. O caso segue em investigação.