Homem é preso por cultivo ilegal de maconha em apartamento no Rio Vermelho
A operação da Polícia Civil revelou que ele alegava uso medicinal, mas excedia o limite legal de 6 pés
Charles dos Santos, de 37 anos, foi preso em flagrante por cultivar 50 pés de maconha em um apartamento de luxo no Rio Vermelho, em Salvador (BA). A operação da Polícia Civil revelou que ele alegava uso medicinal, mas excedia o limite legal de 6 pés. A investigação apontou indícios de tráfico, com denúncias de vizinhos sobre o forte odor e movimentação suspeita. O caso segue em investigação.