Homem é suspeito de abusar da enteada de 15 anos no interior da Bahia A família recebeu apoio psicológico e social, enquanto o suspeito é investigado Cidade Alerta BA|Do R7 19/08/2025 - 20h08 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h08 )

Um homem suspeito de abusar sexualmente de sua enteada de 15 anos prestou depoimento à polícia após denúncia da mãe da vítima. O caso aconteceu no interior da Bahia. A adolescente, inicialmente negando, confirmou os abusos após relato do irmão mais novo. A família recebeu apoio psicológico e social, enquanto o suspeito é investigado pela polícia. O caso foi encaminhado ao Ministério Público para apuração dos fatos.