Homem escapa da morte após ficar no fogo cruzado entre facções em Itabuna (BA)
A polícia investiga o caso, pois a vítima teria ligação com o grupo rival e já possui histórico criminal
Carlos Alexandre dos Santos Viana, de 20 anos, foi vítima de tentativa de homicídio em tiroteio ligado a uma guerra entre facções criminosas. O incidente ocorreu na tarde de hoje (15) em João Soares, em Itabuna (BA), e o jovem foi atingido nos ombros, mas não corre risco de morte. A polícia investiga o caso, pois a vítima teria ligação com o grupo Pinot e já possui histórico criminal.