Homem escapa da morte após ficar no fogo cruzado entre facções em Itabuna (BA) A polícia investiga o caso, pois a vítima teria ligação com o grupo rival e já possui histórico criminal Cidade Alerta BA|Do R7 15/08/2025 - 19h31 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h49 )

Carlos Alexandre dos Santos Viana, de 20 anos, foi vítima de tentativa de homicídio em tiroteio ligado a uma guerra entre facções criminosas. O incidente ocorreu na tarde de hoje (15) em João Soares, em Itabuna (BA), e o jovem foi atingido nos ombros, mas não corre risco de morte. A polícia investiga o caso, pois a vítima teria ligação com o grupo Pinot e já possui histórico criminal.