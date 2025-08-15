Logo R7.com
Homem escapa da morte após ficar no fogo cruzado entre facções em Itabuna (BA)

A polícia investiga o caso, pois a vítima teria ligação com o grupo rival e já possui histórico criminal

Cidade Alerta BA|Do R7

Carlos Alexandre dos Santos Viana, de 20 anos, foi vítima de tentativa de homicídio em tiroteio ligado a uma guerra entre facções criminosas. O incidente ocorreu na tarde de hoje (15) em João Soares, em Itabuna (BA), e o jovem foi atingido nos ombros, mas não corre risco de morte. A polícia investiga o caso, pois a vítima teria ligação com o grupo Pinot e já possui histórico criminal.

