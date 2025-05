Homem invade casa da ex em busca de vingança por não aceitar fim da relação Priscila e Pedro enfrentam ameaças de morte constantes de Renan, ex-marido de Priscila Cidade Alerta BA|Do R7 12/05/2025 - 19h13 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h13 ) twitter

Priscila e Pedro enfrentam ameaças de morte constantes de Renan, ex-marido de Priscila, que não aceita o fim do relacionamento. Apesar de medidas protetivas, Renan continua a violar as restrições, causando medo e insegurança ao casal e seus filhos. O caso, destacado no Cidade Alerta Bahia, revela a ineficácia das medidas legais e a sensação de impunidade. Priscila relata invasões e destruição de propriedade, enquanto Pedro descreve ameaças diretas. A polícia e a justiça são pressionadas a tomar ações mais severas para garantir a segurança da família. A situação é vista como uma tragédia anunciada, exigindo intervenção urgente.