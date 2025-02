Homem morre ao tentar invadir a casa do ex-prefeito de Itapebi (BA) De acordo com informações, o suspeito fazia uso de remédios controlados e teria tido um surto psicótico Cidade Alerta BA|Do R7 06/02/2025 - 15h13 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h13 ) twitter

Na tarde do último dia 04, um homem morreu depois de tentar invadir a casa do ex-prefeito de Itapebi, no extremo sul da Bahia.

Thiago Cruz da Silva, de 39 anos, fazia uso de remédios controlados e, segundo informações, teria tido um surto psicótico. Policiais foram chamados no local e, ao darem voz de prisão ao suspeito, foram agredidos com um pedaço de madeira.

Thiago e um policial militar se feriram e foram levados ao hospital. Lá, o acusado teria tido algumas convulsões que o levaram a óbito.