Homem pede cerveja, rouba mercado e ameaça atendente em Ilhéus (BA) A polícia está em busca do suspeito Cidade Alerta BA|Do R7 03/06/2025 - 19h10 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h10 )

Um assaltante em Ilheús, Bahia, usou uma abordagem inusitada ao entrar em um mercadinho no bairro de Cururupe. Vestido com uma camisa de time e mochila, ele pediu cerveja antes de sacar uma arma e roubar dois celulares e R$ 2 mil. A motocicleta usada na fuga estava sem placa, dificultando a identificação. A polícia está em busca do suspeito, conhecido por furtos na região.