Homem suspeito de executar jovem de 22 anos é preso De acordo com delegado do caso, um desentendimento anterior teria motivado o crime Cidade Alerta BA|Do R7 07/02/2025 - 15h12 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h12 )

A Polícia Civil realizou uma coletiva para trazer esclarecimentos sobre a prisão do suspeito de ser o autor dos disparos que mataram Danilo Santos Cruz Oliveira, de 22 anos, na madrugada do último dia 03.

Segundo o delegado do caso, houve um desentendimento anterior ao crime entre o suspeito e a vítima. Na ocasião, o acusado teria sido agredido por jovens que acompanhavam Danilo. Esse teria sido o motivo que levou o suspeito a executar o jovem Danilo, pelas costas, enquanto ele e o irmão esperavam a chuva passar em um local do bairro Sete de Abril, em Salvador (BA).

Ainda de acordo com o delegado, as investigações continuam em andamento antes do fechamento do inquérito.