Hospital referência em síndromes respiratórias é entregue ampliado e reformado

O Hospital Octávio Mangabeira, referência em doenças respiratórias na Bahia, foi reformado e ampliado. A inauguração contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e ministros. A unidade recebeu novas ambulâncias do SAMU, melhorando o atendimento em todo o estado. Além disso, o hospital planeja futuros tratamentos especializados, como transplantes de pulmão.