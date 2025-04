Idoso de 76 anos é resgatado em mata fechada na Bahia após três dias desaparecido Homem foi encontrado com sinais de desidratação e ferimentos na perna após cair de uma árvore Cidade Alerta BA|Do R7 16/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h06 ) twitter

Um idoso de 76 anos, José Querino Santana Filho, foi resgatado após três dias desaparecido em uma área de difícil acesso na zona rural de Coaraci, Bahia. Ele foi encontrado com sinais de desidratação e ferimentos na perna após cair de uma árvore. O resgate contou com o apoio do SAMU e da Polícia Civil. Este incidente destaca a importância de precauções ao adentrar matas fechadas, mesmo para aqueles familiarizados com a área. Casos semelhantes ocorreram recentemente, reforçando a necessidade de cuidado em regiões de mata densa.