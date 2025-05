Incêndio atinge fábrica de agroquímicos em Camaçari (BA) O Corpo de Bombeiros e o Plano de Ajuda Mútua foram acionados rapidamente Cidade Alerta BA|Do R7 27/05/2025 - 20h20 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h20 ) twitter

Um incêndio ocorreu na fábrica Indorama, localizada no polo petroquímico de Camaçari (BA), um dos maiores do Brasil. A fábrica, que produz produtos farmacêuticos e químicos, acionou seu sistema de combate a incêndios para controlar as chamas visíveis a quilômetros de distância. O Corpo de Bombeiros e o Plano de Ajuda Mútua foram acionados rapidamente, controlando as chamas.