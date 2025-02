Incêndio de grandes proporções atinge imóvel no Carmo (BA) A CODESAL identificou treze imóveis tombados na região com risco de desabamento devido às estruturas abaladas Cidade Alerta BA|Do R7 21/02/2025 - 14h31 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite do último dia 20, um incêndio de grandes proporções atingiu um casarão no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador (BA).

A Defesa Civil de Salvador identificou pelo menos treze imóveis tombados com risco de desabamento devido às estruturas abaladas na localidade, o que aumenta os riscos de incêndio.