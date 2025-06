Irmãos são executados à luz do dia em avenida movimentada de Salvador (BA) A polícia investiga o caso, com suspeitas de envolvimento das vítimas em crimes anteriores Cidade Alerta BA|Do R7 26/06/2025 - 19h45 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois irmãos foram brutalmente executados à luz do dia no bairro de Sussuarana, em Salvador (BA), chocando a comunidade local. A polícia investiga o caso, com suspeitas de envolvimento das vítimas em crimes anteriores, incluindo homicídio. Informações preliminares indicam que o crime pode estar ligado a represálias por um assassinato recente. A investigação busca esclarecer se ambos os irmãos tinham histórico criminal.