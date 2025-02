Jovem atropelado em Mata Escura (BA) passa por cirurgia De acordo com testemunhas, o motorista responsável pelo acidente estava embriagado Cidade Alerta BA|Do R7 04/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h38 ) twitter

No último dia 02, um jovem de 21 anos foi imprensado por um veículo desgovernado no bairro Mata Escura, na região central de Salvador (BA), enquanto passava entre dois carros estacionados. A vítima está internada no Hospital do Subúrbio e passou por cirurgia devido a uma fratura na perna.

De acordo com a mãe do jovem, o acidente aconteceu após ele sair da igreja. Ela também informou que o filho trabalha como entregador e ainda não se sabe quando ele poderá retornar às atividades.

Segundo informações de testemunha, o condutor do veículo que provocou o atropelamento, que continua foragido, estava embriagado no momento do acidente.