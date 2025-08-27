Logo R7.com
Jovem de 17 anos morre durante prática de atividade física no interior da Bahia

Apesar dos primeiros socorros e atendimento médico, a adolescente não resistiu

Cidade Alerta BA|Do R7

A polícia investiga a morte de Ana Clara Ribeiro, 17 anos, em Livramento de Nossa Senhora, Bahia. A jovem passou mal durante atividade física na Lagoa Pau de Colher e, apesar dos primeiros socorros e atendimento médico, não resistiu. A suspeita é de mal súbito, mas a causa exata ainda está sob investigação. A Secretaria de Saúde aguarda resultados de exames para mais detalhes.

