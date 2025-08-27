Jovem de 17 anos morre durante prática de atividade física no interior da Bahia Apesar dos primeiros socorros e atendimento médico, a adolescente não resistiu Cidade Alerta BA|Do R7 27/08/2025 - 19h29 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h29 ) twitter

A polícia investiga a morte de Ana Clara Ribeiro, 17 anos, em Livramento de Nossa Senhora, Bahia. A jovem passou mal durante atividade física na Lagoa Pau de Colher e, apesar dos primeiros socorros e atendimento médico, não resistiu. A suspeita é de mal súbito, mas a causa exata ainda está sob investigação. A Secretaria de Saúde aguarda resultados de exames para mais detalhes.