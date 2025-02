Jovem de 22 anos é morto a tiros no Sete de Abril (BA) Família e amigos buscam respostas para o crime que, até então, parece um mistério Cidade Alerta BA|Do R7 05/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h34 ) twitter

Um jovem de 22 anos foi morto no bairro Sete de Abril, na periferia de Salvador (BA), com um tiro nas costas. A vítima tinha saído para comprar açaí e acabou perdendo a vida, depois de parar em um local para esperar passar a chuva.

A avó do jovem falou com a equipe do Cidade Alerta sobre a dor e a indignação de toda a família.

Ainda não se sabe quem fez o disparo nem por qual motivo, mas investigações seguem em andamento.