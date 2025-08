Jovem é baleado durante festa com paredão em Lauro de Freitas (BA) A vítima, Alessandro Santos da Cruz, foi socorrida e não corre risco de morte Cidade Alerta BA|Do R7 01/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante as comemorações dos 63 anos de Lauro de Freitas (BA), um homem de 23 anos foi baleado no pé. A vítima, Alessandro Santos da Cruz, foi socorrida e não corre risco de morte. A polícia investiga como a arma entrou no evento e busca esclarecer a autoria e motivação do crime. A prefeitura é questionada sobre a segurança do evento.