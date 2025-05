Jovem é detido por tráfico de drogas na região da Barra, em Salvador (BA) Flagra exclusivo do Cidade Alerta mostra o momento em que o suspeito é levado para a central de flagrantes Cidade Alerta BA|Do R7 14/05/2025 - 19h32 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h36 ) twitter

Em uma operação da Décima Primeira Companhia Independente, um jovem foi detido na região da Barra, Salvador (BA), com uma quantidade significativa de maconha. O flagrante exclusivo do Cidade Alerta mostra o momento em que o suspeito é levado para a central de flagrantes. A polícia investiga se ele atuava como traficante ou apenas como entregador. A região, conhecida por ser um ponto turístico, também enfrenta problemas com o tráfico de drogas, frequentemente ligado a bairros periféricos. O delegado de plantão irá determinar se o jovem possui antecedentes criminais.