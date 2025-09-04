Jovem é executado cinco minutos após pagar fiança e ser liberado de delegacia
Após ser liberado sob fiança, ele foi seguido e morto por criminosos
Felipe Alves Santos, de 22 anos, foi executado a tiros em frente ao Hospital Regional de Teixeira de Freitas, na Bahia. Após ser liberado sob fiança, ele foi seguido e morto por criminosos. Felipe tinha histórico de envolvimento com tráfico de drogas e homicídios. A polícia investiga o caso, enquanto imagens de segurança mostram o momento do crime, que chocou a comunidade local.