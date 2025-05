Jovem morre em Salvador após clássico entre Bahia e Vitória em Salvador (BA) O bairro Uruguai, onde o crime aconteceu, vive sob a sombra da violência Cidade Alerta BA|Do R7 19/05/2025 - 19h18 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h18 ) twitter

Em Salvador (BA), um trágico incidente ocorreu após o clássico de futebol entre Bahia e Vitória, resultando na morte de Rian Gabriel Ferreira Santos. Rian, de 17 anos, foi atingido por tiros enquanto comemorava a vitória do seu time com amigos. O bairro Uruguai, onde o crime aconteceu, vive sob a sombra da violência, com moradores temendo sair de casa. A mãe de Rian, dona Edinalva, expressa sua dor e descreve o filho como um jovem de luz, querido por todos. A Polícia Civil está investigando o caso, buscando justiça para a família e a comunidade abalada.