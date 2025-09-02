‘Lady Gaga da Bahia’ é presa por perseguição e extorsão contra colega de faculdade Ela usava redes sociais para monitorar e ameaçar suas vítimas Cidade Alerta BA|Do R7 02/09/2025 - 19h15 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h15 ) twitter

Uma mulher foi presa em Salvador (BA) suspeita de perseguir e extorquir colegas de faculdade e familiares. Conhecida como ‘Lady Gaga da Bahia’, ela usava redes sociais para monitorar e ameaçar suas vítimas, exigindo dinheiro para não divulgar informações pessoais. A polícia apreendeu celulares e computadores usados nos crimes. A suspeita está detida e passará por audiência de custódia.