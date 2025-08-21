Líder de tráfico e foragido na justiça é preso em ponto turístico de Salvador (BA)
O homem, que estava de férias, aproveitava o cenário paradisíaco do Farol da Barra
Um traficante com extensa ficha criminal foi capturado em uma pousada na Barra, Salvador, por policiais à paisana da Bahia e Sergipe. O homem, que estava de férias, aproveitava o cenário paradisíaco do Farol da Barra. A operação foi baseada em informações privilegiadas, e o traficante agora aguarda audiência de custódia. Outras pessoas ligadas à facção seguem sendo monitoradas.