Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Líder de tráfico e foragido na justiça é preso em ponto turístico de Salvador (BA)

O homem, que estava de férias, aproveitava o cenário paradisíaco do Farol da Barra

Cidade Alerta BA|Do R7

Um traficante com extensa ficha criminal foi capturado em uma pousada na Barra, Salvador, por policiais à paisana da Bahia e Sergipe. O homem, que estava de férias, aproveitava o cenário paradisíaco do Farol da Barra. A operação foi baseada em informações privilegiadas, e o traficante agora aguarda audiência de custódia. Outras pessoas ligadas à facção seguem sendo monitoradas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.